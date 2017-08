La ventilation mécanique contrôlée (VMC) est un système d’aération destiné à renouveler l’air intérieur de la maison. Le dispositif fonctionne avec un extracteur d’air électrique situé dans un caisson installé dans le grenier. Le moteur couplé à un ventilateur aspire l’air humide et pollué pour le remplacer par l’air frais de l’extérieur. L’air vicié est extrait par des bouches d’extraction installées dans les pièces contenant un point d’eau, comme la cuisine, la salle de bains, la buanderie, les WC… Il est poussé vers l’extérieur à travers des gaines reliées au caisson d’extraction jusqu’à la sortie de toit. L’air frais entrant est diffusé par des bouches d’entrées dans les autres pièces de la maison, comme le salon, la salle à manger, la chambre, le bureau. Négliger de nettoyer la VMC engendre des conséquences négatives sur votre maison, votre santé et votre porte-monnaie. À long terme, le moteur s’encrasse à cause de la poussière et des graisses déposées. Il perd alors de son efficacité et devient bruyant. S’en suivent un vieillissement prématuré du matériel et une augmentation de la consommation énergétique. Concernant la santé, l’air intérieur se charge de polluants et d’humidité si les entrées d’air et les bouches d’extraction sont obstruées. Résultat, vous rencontrez des problèmes de condensation et de moisissure, et votre habitation risque de se dégrader. À terme, vous pouvez contracter des maladies respiratoires graves ou subir une intoxication au monoxyde de carbone. Autant de raisons supplémentaires pour que vous nettoyiez vos conduits d’aération.