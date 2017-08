Étape 1 - La Préparation Enfoncez d’abord tous les clous dans le bois pour qu’ils ne déchirent pas les bandes abrasives. Enlevez toutes les vis. Remplacez les lames abîmées. Enlevez les traces éventuelles d’ancien vernis avec un tampon d’acier trempé dans du white-spirit. Cela évitera que la bande abrasive devienne pâteuse. Étape 2 - Le sablage Équipez la sableuse d’une bande à gros grains. Commencez sur un côté de la pièce en vous plaçant le dos contre un mur perpendiculaire au sens des lames du plancher de bois franc. Inclinez la sableuse en arrière et reposez-la doucement, la sableuse à plancher est une machine encombrante et lourde. Avancez dans le sens de la longueur des lames du plancher pour éviter d’érafler le bois. Si elles dépassent, passez légèrement en diagonale. Évitez d’approcher des plinthes, d’appuyer ou de rester longtemps au même endroit, au risque de causer des dégâts. Aspirez soigneusement le plancher jusque dans les fissures, une fois le ponçage fini. Recommencez deux fois l’opération dans le sens du bois en équipant la sableuse d’une bande à grain moyen, puis à grain fin. Poncez les bords avec une sableuse à disque en faisant attention aux plinthes. Passez l’aspirateur partout pour enlever la poussière de bois, et évitez de mouiller le sol. Passez un chiffon sec sur le plancher pour éliminer les dernières particules de poussière. Astuce : Facilitez-vous la vie en commençant par démonter les plinthes, tout en prenant soin de les numéroter pour les remettre à leur place. Étape 3 - Le vernissage Vérifiez que le sol est prêt à recevoir le vernis à plancher. Appliquez le produit en suivant les instructions du fabricant. Procédez à un sablage très léger, de préférence à la main. Passez l’aspirateur, puis un chiffon sec. Appliquez la couche de finition. Astuce : La veille du vernissage, faites un essai dans un coin et laissez sécher pendant une nuit. Si une poudre blanche apparaît en frottant avec une pièce de monnaie, poncez une nouvelle fois et refaites le test.